Эпидемия на Среднем Урале не утихает.

В детсадах Екатеринбурга после каникул отказались принимать детей, не привитых от гриппа. Основанием стало распоряжение городского управления образования от 28 декабря. Поскольку документ вышел накануне праздников, не всех родителей успели с ним ознакомить. Распоряжение дает право директорам образовательных учреждений вводить ограничения не прием воспитанников. В частности, как рассказывают горожане, детей без прививок распустили по домам в ДОУ №№ 61, 160, 175, 254, 420.

В Екатеринбурге уже несколько недель превышен эпидпорог по гриппу. За последнюю неделю заболевших стало значительно меньше, чему способствовали каникулы.

Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, со 2 по 8 января грипп и ОРВИ подхватили 11 700 горожан - на 22% меньше, чем неделей ранее. Но уровень заболеваемости по-прежнему вдвое выше среднеобластного показателя. В целом по Среднему Уралу инфекция свалила с ног 17 300 человек,

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