Врачи по-прежнему не дают прогнозов.

Покалеченный в Екатеринбурге судебный пристав остается в коме, его состояние не меняется, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. Врачи не берутся делать прогнозов. В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе пациента в реабилитационное учреждение.

Пристав перенес трепанацию черепа после травмы, полученной 5 октября 2016 года на улице Шварца - с балкона ему на голову скинули бутылку. Обвинение в посягательстве на жизнь предъявлено бизнесмену Виталию Сиволапу, совладельцу похоронного дома "Вознесение" и фигуранту уголовного дела против руководства МУГИСО. За Сиволапом числится долг в 80 миллионов рублей. По предварительным данным, сотрудник ФССП приходил именно к нему. Обвиняемый находится в СИЗО, свою причастность к произошедшему отрицает.

Ранее по теме:

Екатеринбургского пристава покалечили после визита к Сиволапу