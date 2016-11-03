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Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяцаСегодня в 20:21

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Врачи по-прежнему не дают прогнозов.

Покалеченный в Екатеринбурге судебный пристав остается в коме, его состояние не меняется, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. Врачи не берутся делать прогнозов. В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе пациента в реабилитационное учреждение.

Пристав перенес трепанацию черепа после травмы, полученной 5 октября 2016 года на улице Шварца - с балкона ему на голову скинули бутылку. Обвинение в посягательстве на жизнь предъявлено бизнесмену Виталию Сиволапу, совладельцу похоронного дома "Вознесение" и фигуранту уголовного дела против руководства МУГИСО. За Сиволапом числится долг в 80 миллионов рублей. По предварительным данным, сотрудник ФССП приходил именно к нему. Обвиняемый находится в СИЗО, свою причастность к произошедшему отрицает.

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