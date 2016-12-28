Новых случаев заражения нет.

Вспышка кори в Свердловской области побеждена. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении Роспотребнадзора, за каникулы не зарегистрировано новых случаев заражения. Санврачи уверены, что сработала профилактика: пересмотры медотводов и ограничения на посещения людных мест. Перед Новым годом не привитым от кори детям разрешили посещать школы и садики. Если тенденция сохранится, к концу недели отменят запреты, касающиеся массовых мероприятий.

Эпидемиологическая обстановка по кори обострилась в Екатеринбурге осенью 2016 года. Позднее были выявлены заболевшие в Ревде, Артемовском и Невьянске. Всего диагноз подтвердился у 79 жителей области.

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