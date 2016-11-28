Билеты могут подорожать до 35 рублей.

Утром 13 января 2017 года в РЭК Свердловской области пройдет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Информация появилась на официальном сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Перевозчики подали заявки в РЭК еще в декабре прошлого года. МОАП и ЕТТУ потребовали установить тариф в 32 рубля, Екатеринбургский метрополитен - в 35 рублей. Подорожание ждали уже с середины января, но вопрос дважды откладывался.

Между тем тарифы в городах Свердловской области повысили с 1 января 2017 года. Так, в городском автотранспорте они составили 18 рублей вместо 16, в пригородных автобусах - 2,10 рублей за 1 километр.

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