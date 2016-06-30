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Девочке из Ревды с откушенным носом ищут приемную семью11 января в 19:11

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Ребенка искалечила мать.

Девочке из Ревды, которой пьяная мать откусила губу и нос, ищут новую семью. Анкета ребенка появилась в федеральном банке данных о сиротах. Девочка все еще находится на лечении в Москве, передает "Уралинформбюро". Как пишут волонтеры, взявшие ребенка под опеку, ей уже сделали две операции, но до полного выздоровления еще далеко. У девочки ДЦП, после случившегося она перестала ходить, сидеть и разговаривать.

Мать девочки отбывает наказание в колонии. Суд лишил ее и отца родительских прав на девочку и ее сестру-близнеца. Последнюю уже усыновили.

Трагедия произошла в сентябре 2015 года. Пьяная мать несколько раз укусила 6-летнюю дочь-инвалида и исцарапала ее ногтями. В течение двух недель женщина делала ребенку перевязки, и только когда у дочери отпала губа, вызвала скорую.

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