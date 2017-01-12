В древних руинах.

Уфологи предположили, что многие древние сооружения, сохранившиеся до наших дней, могут быть порталами в другие вселенные.

Одним из подтверждений этой теории они называют Врата богов, которые были найдены неподалеку от Пуэрто де Марка в Перу. Постройка имеет два проема высотой два и семь метров, а местная легенда гласит, что прошедшие через них становились бессмертными.

Также в "мистическом" списке значатся храм Абу-Гораб в Мемфисе, боливийские Врата солнца в Тиауанако, храм в турецком Гёбекли-Тепе, Стоунхендж и Звездные врата на дне озера Мичиган. Последние украшает изображение мастодонта, которые вымерли более 10 тысяч лет назад, передает "Уралинформбюро".