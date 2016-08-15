Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрииСегодня в 17:17
- Текст
Дело ясное, что дело темное.
С администрации Екатеринбурга трясут 215 миллионов рублей по договору муниципальной гарантии. В арбитражный суд с иском обратился приморский Примсоцбанк, передает "Уралинформбюро".
Согласно материалам дела, гарантия была выдана в мае 2016 года - в суде не смогли уточнить, кому именно. Между тем в качестве третьих лиц к делу привлечены три общества с ограниченной ответственностью – "Стройуниверсал", "Технострой", "Стройоборудование". Все они зарегистрированы на Крестинского, 44 в Екатеринбурге. Примечательно, что там же "прописана" строительная компания "Уралэнергостройкомплекс", подконтрольная депутату городской думы Игорю Плаксину.
"Походу один муниципальный депутат воспользовался положением и набрал кредитов под муниципальные гарантии, в итоге повесил 215 миллионов долгов на городской бюджет!", - пишут на городских форумах (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Следующее заседание по делу назначено на 9 февраля 2017 года.
Стоит отметить, из-за финансовых проблем на нескольких объектах УЭСК буксуют работы. В частности, обеспокоены дольщики ЖК "Первый Николаевский" – стройка фактически встала. Жилой комплекс возводился на деньги Сбербанка, но тот недофинансировал проект. Неудачной оказалась и попытка взять кредит в Промсвязьбанке. Сдача первой очереди жилого комплекса – домов в 14 и 25 этажей – была намечена на четвертый квартал 2016 года.
Кроме того, вопросы к "Уралэнергостройкомплексу" возникли у оборнщиков из Челябинской области. В ноябре 2016 года в офисе одной из структур компании прошли обыски. Как выяснилось, ООО "Стройуниверсал" не выполнило обязательства по госконтракту.
Ранее по теме:
На застройщика "Первого Николаевского" пожаловались представители оборонки
Обманутые пайщики Екатеринбурга выбили митинг с четвертой попытки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
15 августа 2016 в 15:39
ВТБ добивается банкротства депутата Исакова по второму кругу
Не желая терять 46 миллионов.26 сентября 2016 в 18:00
Поставщики банкротят екатеринбургского ритейлера "А-продукт"
Дубль два.25 июля 2016 в 15:14
Исинбаева достучится до Страсбурга в борьбе за Олимпиаду
Спортсменка готовит заявление в суд.11 июля 2016 в 13:30
Полсотни свердловчан записались в банкроты
По своей воле.24 июня 2016 в 16:50
"Курико" грозит банкротство
Из-за долга за корма.20 июня 2016 в 10:56
ГУП "Урал-2018" обжалует 45-миллионный долг за Центральный стадион
Перед "Синара-Девелопмент".09 июня 2016 в 12:18
"Аэрофлот" трясет с "Трансаэро" более миллиарда рублей
Иски множатся.08 июня 2016 в 10:45
Дворец спорта трясет с "Автомобилиста" 6-миллионный долг
За аренду.25 января 2016 в 17:22
Красноуральский химзавод банкротят газовики
Из-за миллионных долгов.14 января 2016 в 15:41
"Неимущий" Гаффнер может избежать банкротства
Вопрос решат 9 февраля.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".