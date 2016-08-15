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Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрииСегодня в 17:17

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Дело ясное, что дело темное.

С администрации Екатеринбурга трясут 215 миллионов рублей по договору муниципальной гарантии. В арбитражный суд с иском обратился приморский Примсоцбанк, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, гарантия была выдана в мае 2016 года - в суде не смогли уточнить, кому именно. Между тем в качестве третьих лиц к делу привлечены три общества с ограниченной ответственностью – "Стройуниверсал", "Технострой", "Стройоборудование". Все они зарегистрированы на Крестинского, 44 в Екатеринбурге. Примечательно, что там же "прописана" строительная компания "Уралэнергостройкомплекс", подконтрольная депутату городской думы Игорю Плаксину.

"Походу один муниципальный депутат воспользовался положением и набрал кредитов под муниципальные гарантии, в итоге повесил 215 миллионов долгов на городской бюджет!", - пишут на городских форумах (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Следующее заседание по делу назначено на 9 февраля 2017 года.

Стоит отметить, из-за финансовых проблем на нескольких объектах УЭСК буксуют работы. В частности, обеспокоены дольщики ЖК "Первый Николаевский" – стройка фактически встала. Жилой комплекс возводился на деньги Сбербанка, но тот недофинансировал проект. Неудачной оказалась и попытка взять кредит в Промсвязьбанке. Сдача первой очереди жилого комплекса – домов в 14 и 25 этажей – была намечена на четвертый квартал 2016 года.

Кроме того, вопросы к "Уралэнергостройкомплексу" возникли у оборнщиков из Челябинской области. В ноябре 2016 года в офисе одной из структур компании прошли обыски. Как выяснилось, ООО "Стройуниверсал" не выполнило обязательства по госконтракту.

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