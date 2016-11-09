Улицу Окружную в Екатеринбурге расчистили после "наезда" ГИБДД13 января в 12:33
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Из-за серьезной аварии.
Екатеринбургские дорожники привели в порядок улицу Окружную на Вторчермете. Как сообщили "Уралинформбюро" в Чкаловском ДЭУ, накануне вечером туда пригнали спецтехнику. Дорогу и обочины полностью расчистили от накатов и сугробов.
Накануне инспекторы ГИБДД предписали закрыть Окружную для автобусов. 12 января там произошла серьезная авария. Водитель иномарки не смог вовремя затормозить на снежной дороге и сбил 56-летнюю женщину на "зебре". Она получила черепно-мозговую травму и перелом таза.
Стоит добавить, что у автоинспекторов есть претензии не только к Окружной. Многие улицы из-за нечищеных обочин сузились, и проехать по ним невозможно. Такая же беда в других муниципалитетах.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге улицу Окружную закрыли для автобусов
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