×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Улицу Окружную в Екатеринбурге расчистили после "наезда" ГИБДД13 января в 12:33

  • Текст

Из-за серьезной аварии.

Екатеринбургские дорожники привели в порядок улицу Окружную на Вторчермете. Как сообщили "Уралинформбюро" в Чкаловском ДЭУ, накануне вечером туда пригнали спецтехнику. Дорогу и обочины полностью расчистили от накатов и сугробов.

Накануне инспекторы ГИБДД предписали закрыть Окружную для автобусов. 12 января там произошла серьезная авария. Водитель иномарки не смог вовремя затормозить на снежной дороге и сбил 56-летнюю женщину на "зебре". Она получила черепно-мозговую травму и перелом таза.

Стоит добавить, что у автоинспекторов есть претензии не только к Окружной. Многие улицы из-за нечищеных обочин сузились, и проехать по ним невозможно. Такая же беда в других муниципалитетах.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге улицу Окружную закрыли для автобусов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus