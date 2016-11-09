Из-за серьезной аварии.

Екатеринбургские дорожники привели в порядок улицу Окружную на Вторчермете. Как сообщили "Уралинформбюро" в Чкаловском ДЭУ, накануне вечером туда пригнали спецтехнику. Дорогу и обочины полностью расчистили от накатов и сугробов.

Накануне инспекторы ГИБДД предписали закрыть Окружную для автобусов. 12 января там произошла серьезная авария. Водитель иномарки не смог вовремя затормозить на снежной дороге и сбил 56-летнюю женщину на "зебре". Она получила черепно-мозговую травму и перелом таза.

Стоит добавить, что у автоинспекторов есть претензии не только к Окружной. Многие улицы из-за нечищеных обочин сузились, и проехать по ним невозможно. Такая же беда в других муниципалитетах.

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