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С гепатитом А в Новом Уренгое слегли 11 человек13 января в 13:19

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Ученики и работники гимназии.

Диагноз "гепатит А" подтвердился у 11 жителей Нового Уренгоя - 8 учеников и 3 сотрудников местной гимназии. Состояние пациентов стабильное, уточнили "Уралинформбюро" в городской администрации.

Ранее сообщалось о пяти заболевших гимназистах и одном педагоге. Остальные учащиеся и работники учебного заведения (около 650 человек) сдали анализы. Подозрение подтвердилось еще у шести человек. Остальных привили. За последние пять лет это первая вспышка заболевания в Новом Уренгое.

Ранее по теме:
В Новом Уренгое у гимназистов и педагога обнаружен гепатит А

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