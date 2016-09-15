Ученики и работники гимназии.

Диагноз "гепатит А" подтвердился у 11 жителей Нового Уренгоя - 8 учеников и 3 сотрудников местной гимназии. Состояние пациентов стабильное, уточнили "Уралинформбюро" в городской администрации.

Ранее сообщалось о пяти заболевших гимназистах и одном педагоге. Остальные учащиеся и работники учебного заведения (около 650 человек) сдали анализы. Подозрение подтвердилось еще у шести человек. Остальных привили. За последние пять лет это первая вспышка заболевания в Новом Уренгое.

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