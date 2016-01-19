Список освященных иорданей.

На праздник Богоявления Екатеринбургская епархия освятит 9 купелей в городе и его окрестностях. Традиционно иордани будут ждать горожан в ночь на 19 января и на следующий день, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе епархии.

Купели расположатся в центре города, в Академическом, на Уралмаше и на Шарташе, а также в Северке, Большом и Малом Истоке.

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