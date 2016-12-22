Эпидпорог по гриппу в Екатеринбурге превышен вдвое17 января в 15:05
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"Подключилась" и пневмония.
В Свердловской области разрастается эпидемия гриппа и ОРВИ. За неделю зарегистрировано 36 тысяч случаев заболевания. Среди свердловчан старше 15 лет эпидпорог превышен на 54%, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге за вторую неделю января слегли 14 600 человек. Среди горожан от 15 лет эпидпорог превышен на 113%. Горобраз рекомендовал руководству детсадов и школ не принимать детей без прививок.
Также в области на 37% превышен среднегодовой показатель заболеваемости пневмонией. За минувшую неделю такой диагноз поставлен 1221 человеку. Для сравнения: за первую неделю года было зарегистрировано лишь 111 случаев.
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