Екатеринбург захлебнулся в "снежных" ДТП 17 января в 17:57
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На прошлой неделе.
В Екатеринбурге с 9 по 15 января 2017 произошло 912 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 24 человека, еще один погиб. В ГИБДД рост числа ДТП связывают с нечищеными дорогами.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, за неделю в столице Урала было составлено 76 административных протоколов в связи с ненадлежащим содержанием дорог. 12 и 13 января движение на нескольких екатеринбургских магистралях было ограничено. Дорожникам пришлось срочно взяться за уборку.
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