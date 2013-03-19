На прошлой неделе.

В Екатеринбурге с 9 по 15 января 2017 произошло 912 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 24 человека, еще один погиб. В ГИБДД рост числа ДТП связывают с нечищеными дорогами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, за неделю в столице Урала было составлено 76 административных протоколов в связи с ненадлежащим содержанием дорог. 12 и 13 января движение на нескольких екатеринбургских магистралях было ограничено. Дорожникам пришлось срочно взяться за уборку.

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