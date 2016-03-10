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Туман закрыл воздушные ворота ЕкатеринбургаСегодня в 08:42

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Задерживаются десятки рейсов.

Екатеринбургский аэропорт из-за густого тумана не может принять более двух десятков рейсов. По данным онлайн-табло Кольцово, задерживаются самолеты из Краснодара, Сочи, Хельсинки, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута, Новосибирска. Также отложены вылеты из уральской столицы, передает "Уралинформбюро".

Лайнеры, которые должны были сесть в Кольцово, сейчас находятся на запасных аэродромах - в Челябинске и Тюмени.

Стоит добавить, что больше всего не повезло пассажирам, следовавшим из Бангкока в Екатеринбург. Сначала их посадили в Перми, поскольку беременной пассажирке стало плохо. Позже судно отправили в Челябинск. В лучшем случае самолет, вылетевший из Тайланда вчера утром, прибудет в Кольцово в 14.30.

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Boeing из Бангкока не долетел до Екатеринбурга

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