Жители жалуются на запах гари.

Екатеринбуржцы задыхаются из-за смога. Из-за безветренной погоды в воздухе скапливаются вредные примеси. Как пишут на форумах горожане, запах гари ощущается на ВИЗе, Юго-Западе, Эльмаше, Вторчермете, ЖБИ, Химмаше и Заречном.

"Я дома окна всегда держала приоткрытыми. Пришлось закрыть. Пахнуть дома перестало, но свежего воздуха очень хочется! Когда это закончится?", - делятся горожане.

Такая же проблема в городах Южного Урала - Челябинске, Сатке, Карабаше, Троицке, Коркино и Магнитогорске. Там пришлось развернуть оперативный штаб МЧС. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального главка, специалисты отбирают пробы воздуха и держат ситуацию под контролем. На предприятиях снижены выбросы вредных веществ.

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