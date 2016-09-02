×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральские города окутал смогСегодня в 09:39

  • Текст

Жители жалуются на запах гари.

Екатеринбуржцы задыхаются из-за смога. Из-за безветренной погоды в воздухе скапливаются вредные примеси. Как пишут на форумах горожане, запах гари ощущается на ВИЗе, Юго-Западе, Эльмаше, Вторчермете, ЖБИ, Химмаше и Заречном.

"Я дома окна всегда держала приоткрытыми. Пришлось закрыть. Пахнуть дома перестало, но свежего воздуха очень хочется! Когда это закончится?", - делятся горожане.

Такая же проблема в городах Южного Урала - Челябинске, Сатке, Карабаше, Троицке, Коркино и Магнитогорске. Там пришлось развернуть оперативный штаб МЧС. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального главка, специалисты отбирают пробы воздуха и держат ситуацию под контролем. На предприятиях снижены выбросы вредных веществ.

Ранее по теме:
Туман закрыл воздушные ворота Екатеринбурга

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus