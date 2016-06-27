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Россия "наймет" NASA для изучения ВенерыСегодня в 14:46

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Исследования займут 3 года.

Россия планирует масштабное изучение второй планеты Солнечной системы. Младшим партнером в проекте может выступить NASA, но окончательно решение об участии в исследованиях США еще не принято. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на представителя Лаборатории реактивного движения в Пасадене Дэвида Сэнски.

Сейчас специалисты разрабатывают конкретные цели миссии "Венера-Д". Доклад представят в конце января в NASA и Институте космических исследований РАН.

К планете планируют отправить автоматическую станцию, которая будет изучать Венеру три года. На поверхность опустят аппарат, способный передвигаться и собирать образцы почвы в течение нескольких часов. Продержаться дольше "венероход" не сможет из-за высокой температуры на планете. Миссия позволит узнать больше об особенностях атмосферы и недр Венеры.

Стоит отметить, что ее изучением Россия занималась еще в 1960-1980 годы и всегда хотела вернуться к этим исследованиям, передает "Уралинформбюро". Предварительно запуск станции назначен на 2026-2027 годы.

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