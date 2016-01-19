Казаков и дружинников.

Свердловская полиция взяла под охрану все крещенские купели – в области их порядка 140. Ожидается, что в ночь на 19 января в иордань окунутся около 22 000 свердловчан, еще 13 000 сделают это днем. Общественный порядок обеспечат 1 200 сотрудников органов внутренних дел, казаков и добровольных дружинников, рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.

В Крещение в режиме повышенной готовности будет работать и МЧС. Спасатели уже проверили безопасность каждой купели. Для экстренного выезда на место происшествий созданы оперативные группы. Накануне сотрудники государственного пожарного надзора проверили 348 храмов.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге будет 10 освященных купелей. Впервые появится согласованная с МЧС иордань на Верх-Исетском пруду.

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