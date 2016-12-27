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Разбившийся на горке в Миассе школьник остается в реанимацииСегодня в 16:51

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Но угрозы жизни уже нет.

Подросток из Миасса, разбивший голову, скатившись с горки, остается в реанимации. Его состояние врачи Челябинской областной детской клинической больницы оценивают как стабильно тяжелое. Но жизни школьника уже ничего не угрожает.

Прогнозов по состоянию здоровья медики пока давать не берутся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного министерства здравоохранения. Мальчик все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но выходит из медикаментозной комы.

Серьезную черепно-мозговую травму школьник получил 14 января. Катясь с горки на ледянке, он врезался в дерево.

Ранее по теме:
В Миассе разбившийся на горке школьник попал в реанимацию

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