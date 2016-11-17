Заваленные снегом.

Госавтоинспекция закрыла движение общественного транспорта в Кушве. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, из-за нечищеных дорог на время сворачиваются автобусные маршруты №1, 2, 3, 102, 103 и 104.

Ограничение движения готовятся в Нижнем Тагиле. Там занесены Черноисточинское шоссе и улица Жукова.

Стоит отметить, что 12-13 января 2017 года автобусам запретили ездить по нескольким улицам Екатеринбурга. Дорожникам пришлось срочно взяться за уборку.

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