Прокуратура попеняла свердловским властям за Черноисточинский пруд Сегодня в 13:03
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Внесено представление.
Прокуратура Свердловской области добивается установления границ зон санитарной охраны Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, этим давно должны были озаботиться региональные власти. Губернатору Среднего Урала Евгению Куйвашеву внесено представление.
Стоит напомнить, что по факту загрязнения Черноисточинского пруда расследуется уголовное дело. Скандал разразился летом 2016 года, когда вода в кранах тагильчан превратилась в вонючую жижу. Прокуратура через суд потребовала от мэрии и коммунальщиков навести порядок. Те дружно отчитались перед ревизорами. А в декабре из кранов тагильчан полилась червивая вода.
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А Черноисточинский пруд-то – грязный!
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