Интим-фото дочери екатеринбургского депутата слил ее экс-бойфрендСегодня в 10:07
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Убежден отец девочки.
Интимные снимки 15-летней дочери депутата Екатеринбургской гордумы опубликовал на сайте проституток ее бывший молодой человек, передает "Уралинформбюро".
"Сейчас эту девочку, которой мстит бывший дружочек, топчут все, кому не лень. Не дам", - написал народный избранник в соцсетях.
Откровенные фотографии появились на сайте интим-услуг в конце декабря 2016 года. Под ними значились расценки: 2 500 рублей в час, тариф за ночь - 12 000.
История всплыла наружу, когда директрисе элитной гимназии, где училась девочка, прислали письмо со ссылкой на этот ресурс. По данным "Лайфа", предложение принять участие в откровенной фотосессии гимназистка получила в соцсети. Следственные органы выясняют, был ли факт вовлечения несовершеннолетней в занятия проституцией. В СУ СКР "Уралинформбюро" эту историю комментировать отказались.
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