Чтобы знать, где находится цирк.

Карта Тюмени, датированная 1955 годом, была найдена среди 775 тысяч документов ЦРУ, рассекреченных по распоряжению президента США Билла Клинтона в 1995 году. Всего порядка 1200 материалов касаются столицы Западной Сибири.

На планах города обозначены расположение цирка, театра и железнодорожного вокзала, а также прописаны улицы "Республика", "Луначарская", "Ленинская", передает "Уралинформбюро".

Составителями 62-летней карты Тюмени могут быть агенты ЦРУ Роберт Росс и Гарт Джонсон. Именно они посещали в середине прошлого века город под прикрытием сотрудников американского посольства, рассказал "Вслух.ру" полковник ФСБ в отставке, историк и краевед Александр Петрушин.

Фото: cia.gov