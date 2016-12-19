Среди них дети с переломами.

На 20 января 2017 года травмы различной степени тяжести на главной ледяной горке Серова получили уже 76 человек, в том числе 33 ребенка.

Как уточнили "Уралинформбюро" в городском травмпункте, у пострадавших переломы, сотрясение мозга, ушибы и растяжения. 18 января по факту травмирования серовчан было возбуждено уголовное дело. На тот момент за медицинской помощью обратились более 40 человек. За выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до 6 лет.

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