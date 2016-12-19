Число пострадавших на горке в Серове выросло до 76Сегодня в 14:28
- Текст
Среди них дети с переломами.
На 20 января 2017 года травмы различной степени тяжести на главной ледяной горке Серова получили уже 76 человек, в том числе 33 ребенка.
Как уточнили "Уралинформбюро" в городском травмпункте, у пострадавших переломы, сотрясение мозга, ушибы и растяжения. 18 января по факту травмирования серовчан было возбуждено уголовное дело. На тот момент за медицинской помощью обратились более 40 человек. За выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до 6 лет.
Ранее по теме:
"Экстремальная" горка Серова докатилась до уголовного дела
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:14
Перекупщик авто из Верхней Пышмы пойдет под суд за убийство товарища
И кражу.Сегодня в 18:58
Galaxy Note 7 взрывались из-за размера батареи
Разработчики что-то напутали.Сегодня в 18:43
Цереру "слепили" астероиды
Из силикатов.Сегодня в 18:29
В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
Оборудованные котельными.Сегодня в 18:27
Житель Прикамья избил двух сотрудниц скорой помощи
Будучи подшофе.Сегодня в 18:08
Жителя Тобольска будут судить за убийства матери-ветерана ВОВ
Он задушил ее подушкой.Сегодня в 18:05
Челябинец отсидит 18,5 лет за убийство бабушки
Квартиру которой тайком продал.Сегодня в 18:05
В центре Челябинска ограбили 12-летнего мальчика
Преступника засняли камеры видеонаблюдения.Сегодня в 18:02
Депутаты Заксобрания призывают мэрию Екатеринбурга почистить город
Прежде чем выписывать штрафы.Сегодня в 18:00
На Среднем Урале раскрыли 56 банд наркоторговцев
Изъято 122 килограмма зелья.Сегодня в 17:56
Facebook заплатил российскому хакеру 40 тысяч долларов
За обнаруженную им ошибку.Сегодня в 17:50
Ученые назвали дату всемирного потопа
Нового.Сегодня в 17:46
Шестеро выжили в накрытом лавиной итальянском отеле
И шлют спасателям сообщения.Сегодня в 17:42
Скорая помощь обоснуется в 34 квартале екатеринбургского Академического
В составе медкластера.Сегодня в 17:40
Управление образования Екатеринбурга повысят до департамента
Если депутаты одобрят.
-
18 января в 15:39
СКР взялся за дело о падении наледи на тюменского подростка
У мальчика травма головы.11 января в 15:03
В Саратове 7 человек пострадали при взрыве газа
Вспыхнул пожар.19 декабря 2016 в 08:34
При пожаре в Радужном пострадала семья с двумя детьми
Огонь вспыхнул ночью на Лесной.14 декабря 2016 в 08:35
В Екатеринбурге автобус и "Лада" сбили двух подростков
Их госпитализировали.05 октября 2016 в 12:16
За покалеченного маршруткой 3-летнего миасца грозит 2 года тюрьмы
Ребенок введен в искусственную кому.03 октября 2016 в 17:51
Виновному в падении ворот на 5-летнего екатеринбуржца грозит 5 лет
За халатность.29 сентября 2016 в 10:46
В США подросток убил отца и открыл стрельбу в школе
Ранив двух детей и учителя.27 сентября 2016 в 15:21
В ДТП в Челябинске пострадала многодетная семья
Столкнулись Daewoo и Volkswagen.30 августа 2016 в 15:51
В Югре врачу грозит 3 года колонии за гибель пациента
Из-за неверного диагноза.25 июля 2016 в 12:30
В ДТП в Тюмени пострадали годовалый и 7-летний мальчики
А также двое взрослых.
Главные новости
- Сегодня в 18:29В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
- Сегодня в 17:37Инвесторы постеснялись связываться с фамилией Новикова
- Сегодня в 16:36Шойгу оставили без Интернета в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:29Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в пятиэтажке
- Сегодня в 16:01В Екатеринбурге сотрудника МЧС нашли на рабочем месте с ножом в сердце
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.