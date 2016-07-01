Долги накопились с осени.

Забастовка работников "Сысертского АТП" привела на предприятие прокуратуру. Надзиратели организовали проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам МУПа.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, водители и кондукторы не видели денег с октября 2016 года. Всего 85 работникам не перечислили около 7 миллионов рублей.

Надзорное ведомство намерено обращаться в суд, чтобы выбить для них зарплату.

Водители и кондукторы не вышли на линию утром 20 января 2017 года. Они заявляют, что не вернутся на рабочие места до тех пор, пока с ними полностью не рассчитаются.

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