В Нижнем Тагиле школьники выложили в Сеть интимные фотоСегодня в 09:38
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Себя и своих друзей.
Школьники Нижнего Тагила организовали в одной из социальных сетей группу, в которой они делятся друг с другом откровенными снимками себя и своих друзей. Фото при этом сопровождаются различными интимными подробностями.
В группе много мата и оскорблений, передает "Уралинформбюро". На одном из снимков - компания девушек, по всей видимости, унижает свою сверстницу, которая стоит перед ними на коленях.
Стоит добавить, что ранее в Свердловской области прогремела история 15-летней дочери депутата Екатеринбургской гордумы. Ее фото откровенного содержания были опубликованы на одном из сайтов для поиска проституток. Позже выяснилось, что изображения слил в Сеть бывший молодой человек старшеклассницы. Таким образом он хотел отомстить экс-пассии.
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