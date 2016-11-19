Себя и своих друзей.

Школьники Нижнего Тагила организовали в одной из социальных сетей группу, в которой они делятся друг с другом откровенными снимками себя и своих друзей. Фото при этом сопровождаются различными интимными подробностями.

В группе много мата и оскорблений, передает "Уралинформбюро". На одном из снимков - компания девушек, по всей видимости, унижает свою сверстницу, которая стоит перед ними на коленях.

Стоит добавить, что ранее в Свердловской области прогремела история 15-летней дочери депутата Екатеринбургской гордумы. Ее фото откровенного содержания были опубликованы на одном из сайтов для поиска проституток. Позже выяснилось, что изображения слил в Сеть бывший молодой человек старшеклассницы. Таким образом он хотел отомстить экс-пассии.

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