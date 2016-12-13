До бессильного гнева.

Контроль за качеством воздуха в Челябинской области находится в кризисе, система не работает. Такое мнение высказал губернатор Борис Дубровский 23 января при разборе полетов после 10-дневного смога над городами своей вотчины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, Бориса Дубровского угнетает разница между бумагой и реальностью. Объявление о НМУ с 11 по 20 января 2017 года было сделано, все предприятия отчитались о сокращении выбросов, проверки почти не выявили нарушений. А дышать все равно нечем, особенно в Челябинске.

Это еще раз доказывает необходимость введения квот на выбросы исходя из суммарных загрязнений. А замеры нужно проводить в жилой зоне. О том же твердил южноуральским властям и промышленникам начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков, приезжавший 21 января.

И та же мысль красной строкой проходила в докладе губернатора на Госсовете по экологии в конце декабря.

Челябинцы меж тем привыкают надевать маски перед выходом на улицу и практикуются в эпистолярном жанре. Идет сбор подписей за чистый воздух в петициях президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Счет голосов пошел на десятки тысяч.

Ранее по теме:

Глас вопиющего в Челябинске: Путин, спаси от смога!