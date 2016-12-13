Екатеринбургскую телебашню продадут до 20 февраля24 января в 14:24
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За 640,8 миллиона рублей.
Екатеринбургскую телебашню выставят на торги в ближайшее время. Как сообщили "Уралинформбюро" в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о приватизации объекта.
До 1 февраля 2017 года МУГИСО определит условия продажи, после чего будет объявлен аукцион. "Аукцион будет проводиться в форме открытой подачи предложений о цене единым лотом с начальной стоимостью, определенной независимым оценщиком в размере 640,8 миллиона рублей", - уточнили в ведомстве.
Сделка должна быть заключена до 20 февраля, так как именно до этой даты действует заключение оценочной экспертизы.
Стоит отметить, что одним из основных претендентов на самый знаменитый екатеринбургский недострой называют строительную компанию "Атомстройкомплекс". Как ранее заявлял глава корпорации Валерий Ананьев, вокруг телебашни может появиться район на 120 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости.
Строительство башни заморозили в начале 1990-х годов. В 2013 году свердловские власти выкупили ее у Москвы за 500 миллионов рублей.
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