Мэрия Екатеринбурга "подвинет" первоклассников с временной пропиской24 января в 15:40
- Текст
Ради "старожил".
Мэрия столицы Урала намерена внести изменения в процедуру записи детей в первые классы. Согласно планам, в приоритете будут дети с постоянной пропиской. Об этом в эфире программы "Открытая студия" сообщил замглавы горадминистрации по социальным вопросам Михаил Матвеев. С таким предложением чиновники вышли к депутатам областного Заксобрания.
Инициатива поможет решить проблему фиктивной прописки, к которой часто прибегают родители ради места в элитной школе для своего ребенка. В результате "старожилам" порой не хватает места. Для защиты их интересов хотят развести сроки подачи документов. Детей с постоянной пропиской можно будет записать в школу с 1 февраля, с временной – с 1 марта.
Кроме того, в одну школу должны без проблем попадать братья и сестры, считает Михаил Матвеев. По его словам, в случае депутатской поддержки изменения вступят в силу в 2018 году.
Стоит отметить, что в этом году в первые классы должны пойти 18 600 детей, при том что школы Екатеринбурга готовы принять 20 000. Согласно телевизионному опросу, 71% родителей планируют подавать документы лично в школах, 23% – через портал госуслуг, 6% – в МФЦ. Прием документов стартует 1 февраля, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьников
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
24 января в 21:08
В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.24 января в 20:51
"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
По числу номинаций.24 января в 20:44
Пермский тракт заполонят наряды ДПС
Чтобы обезопасить "дорогу смерти".24 января в 20:17
Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса
На балконе.24 января в 20:14
Челябинец сгорел в сторожевой будке
На автостоянке.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.24 января в 20:02
Югорчанка развела знакомых на 11 кредитных миллионов
Она - при деньгах, они - при долгах.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.24 января в 19:24
Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
По подозрению в получении взятки.24 января в 19:21
Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда
Обскакав большинство россиян.24 января в 19:08
На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"
За что отсидит 5 лет.24 января в 19:03
В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов
Из зарплатного фонда.24 января в 18:57
Россиянин Орлов наловил миллиард долларов
Спасибо санкциям.24 января в 18:46
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.
-
20 января в 11:48
Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьников
При записи в первый класс.31 августа 2016 в 13:26
Детей-инвалидов не спешат отдавать в екатеринбургские школы
Несмотря на новый стандарт.16 августа 2016 в 17:11
День города в Екатеринбурге завершится "танцующим" фейерверком
Из 3 тысяч залпов.02 августа 2016 в 11:29
Дорожную стройку у Вечного огня в Екатеринбурге остановят из-за черепков
И старинного фундамента.27 апреля 2016 в 16:48
В Екатеринбурге юным талантам прикрыли двери в школы искусств
Дубовым регламентом.20 апреля 2016 в 17:51
В екатеринбургских школах нашли источник кишечной заразы
Персонал не моет руки.05 марта 2014 в 13:12
В екатеринбургских школах хватит мест для всех первоклассников
Первый звонок прозвучит для 14 тысяч детей.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.23 января в 12:30
Екатеринбург завалит снегом
Мэрия вновь кормит обещаниями.19 января в 14:03
Крещение сквозь объектив
Из иордани - в соцсети.
Главные новости
- 24 января в 20:51"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
- 24 января в 19:24Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
- 24 января в 18:46Царский университет минус ректор Косарев
- 24 января в 18:10Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России
- 24 января в 17:19Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Аналитика
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?