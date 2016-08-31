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Мэрия Екатеринбурга "подвинет" первоклассников с временной пропиской24 января в 15:40

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Ради "старожил".

Мэрия столицы Урала намерена внести изменения в процедуру записи детей в первые классы. Согласно планам, в приоритете будут дети с постоянной пропиской. Об этом в эфире программы "Открытая студия" сообщил замглавы горадминистрации по социальным вопросам Михаил Матвеев. С таким предложением чиновники вышли к депутатам областного Заксобрания.

Инициатива поможет решить проблему фиктивной прописки, к которой часто прибегают родители ради места в элитной школе для своего ребенка. В результате "старожилам" порой не хватает места. Для защиты их интересов хотят развести сроки подачи документов. Детей с постоянной пропиской можно будет записать в школу с 1 февраля, с временной – с 1 марта.

Кроме того, в одну школу должны без проблем попадать братья и сестры, считает Михаил Матвеев. По его словам, в случае депутатской поддержки изменения вступят в силу в 2018 году.

Стоит отметить, что в этом году в первые классы должны пойти 18 600 детей, при том что школы Екатеринбурга готовы принять 20 000. Согласно телевизионному опросу, 71% родителей планируют подавать документы лично в школах, 23% – через портал госуслуг, 6% – в МФЦ. Прием документов стартует 1 февраля, передает "Уралинформбюро".

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