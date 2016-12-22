Чтобы обезопасить "дорогу смерти".

На Пермском тракте, где 23 января случилось ДТП с двумя погибшими, усилят меры безопасности. Будут дежурить дополнительные патрульные экипажи, увеличится количество комплексов автофиксации нарушений, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды Свердловского УГИБДД.

Страшная авария произошла на 288 километре трассы. Skoda Octavia, вылетев на встречную полосу, протаранила ограждение и встала боком. В этот момент в нее врезались КамАЗ с полуприцепом и Chevrolet Niva. В первой легковушке погибли водитель и его попутчица, во второй пострадала пассажирка.

На месте ДТП выявлены дефекты обочин и колейность. Владельцу дороги ФКУ "Уралуправтодор" выдано предписание об их устранении. Кроме того, возбуждено административное производство по ст.12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

Следует отметить, что в 2016 году аварии на Пермском тракте унесли 22 жизни, 47 человек получили травмы.

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