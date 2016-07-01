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В Сысерти "накормили" бастующих водителейСегодня в 12:01

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Пока лишь обещаниями.

В администрации Сысертского городского округа состоялась встреча с бастующими водителями АТП, которые с 20 января не выходят на линию. Местные жители не могут выехать в Екатеринбург и даже пригород. В разбирательствах участвовали представители прокуратуры и руководство транспортного МУПа.

Как сообщил "Уралинформбюро" первый заместитель главы администрации ГО Алексей Старков, было принято решение о составлении графика погашения задолженности перед сотрудниками предприятия. Он будет разрабатываться совместно с руководством и представителем бастующих работников, выбранным на общем собрании. Срок, когда именно будут выплачены все деньги, пока не определен.

Алексей Старков пояснил, что задолженность перед сотрудниками АТП составляет не 7 миллионов, как озвучивалось ранее, а всего 3,3 миллиона.

Через два месяца в рамках процедуры банкротства все работники будут уволены. Вместо существующего предприятия будет организовано новое.

Стоит добавить, что 26 шоферов не выходят на линию шестой день - работают только трое, у которых безвыходная ситуация. По словам бастующих, они не сядут за руль до полного расчета.

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