"Боярке" не дадут вернуться на прилавкиСегодня в 15:32
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Еще как минимум 2 месяца.
Роспотребнадзор на 60 дней продлит запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Предложение ведомства поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Введенные 23 декабря 2016 года ограничения не повлияли на деятельность легального бизнеса. Общественники, представители исполнительной власти и рядовые россияне высказались в поддержку подобных мер.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспотребнадзора, за это время из оборота изъято свыше полумиллиона единиц спиртосодержащей непищевой продукции. В новогодние праздники на 33% уменьшилось количество отравлений и на 65% - летальных исходов.
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