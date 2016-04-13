А пока она чадит по-прежнему.

Жители поселка Красный под Верхней Пышмой выиграли сражение с арендатором свалки, которая травит дымом всю округу. Пока только сражение, но не войну. По крайней мере, на бумаге подвижки есть. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минприроды России, полигон будет исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. Начаты процедуры по аннулированию лицензии. Весной, когда сойдет снег, оценят ущерб лесным угодьям. Об итогах выездной проверки перед министром Сергеем Донским отчитался глава Росприроднадзора Артем Сидоров.

Три года общественники боролись с эксплуатирующей организацией свалки - ООО "ТПК Благо-С", обивали чиновничьи пороги, писали во все инстанции, от президента РФ и его уральского полпреда до губернатора Свердловской области и мэрии Верхней Пышмы. Реакции не было. Некогда цветущий поселок Красный буквально загнивает, утопая в чаде и зловонии. Продать там жилье невозможно. Горадминистрация якобы не может расторгнуть контракт с арендатором полигона в одностороннем порядке.

В начале 2017-го картина вдруг переменилась: поднялась шумиха в СМИ, федералы засылают в Красный инспекцию, подпинывая нижестоящие власти, возбуждено уголовное дело - судя по всему, свалку выбрали показательным объектом Года экологии. А объект этот, между прочим, подлежит региональному надзору, то есть подотчетен областному Минприроды. Почему ведомство Алексея Кузнецова ограничивалось ролью пассивного наблюдателя – непонятно.

25 января появилась информация о том, что очаги огня на полигоне гасят снегом. "Улучшений нет, воняет все так же, мусор продолжают возить вопреки запрету, - рассказывает жительница Красного поселка, общественный активист Газиза Скребенькова. – На каждые две машины снега приходится 8 машин отходов. Директор ТПК "Благо-С" Леонид Бабинович на встрече с представителями ОНФ 19 января отнекивался, извинялся – мол, не его люди поджигают полигон. Но у нас есть свидетели, есть видеозаписи с квадрокоптеров. Именно работники свалки таким образом освобождают место под новый мусор".

По словам Г.Скребеньковой, арендатор согласно договору с муниципалитетом обязался вложить в полигон 1,2 миллиарда рублей за пять лет. Это около 700 тысяч в день, которые должны тратиться в том числе на засыпку грунта между слоями мусора. При соблюдении технологии исключаются возгорания.

"Отписки от чиновников у нас копятся пачками. Пока мы не увидим, что свалку действительно закрывают и рекультивируют, никаким заявлениям властей не поверим", - говорит общественница.

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