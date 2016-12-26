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Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщикамиСегодня в 13:07

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После ареста земли.

Уральский бард Александр Новиков снова ищет деньги для обманутых пайщиков. По словам источников "Уралинформбюро", он даже полетел в Москву заново договариваться с инвесторами. Поводом стало решение суда об аресте принадлежащего ему участка земли в Екатеринбурге, который он планировал использовать в качестве залога для банка, чтобы расплатиться с членами ПЖСК "Бухта Квинс".

"Сегодня мне Михаил Шилиманов (экс-замминистра, бизнес-партнер А.Новикова – прим.ред.) сказал, что в связи с арестом выплаты денег пайщикам под вопросом. По его словам, Новиков сейчас подал ходатайство, чтобы арест отменили", - подтвердила "Уралинформбюро" председатель жилищно-строительного кооператива Зиля Булатова.

Решение об аресте земельного участка суд Верх-Исетского района Екатеринбурга принял 25 января 2017 года по ходатайству следователей. Данная мера должна гарантировать выплату денег пострадавшим пайщикам, если органам удастся добиться признания вины Новикова в присвоении средств ПЖСК.

Кооператив "Бухта Квинс" Новиков вместе с Михаилом Шилимановым организовал в 2010 году. Под обещание построить комфортабельное жилье по низким ценам ему удалось привлечь 70 пайщиков, вложивших в проект 150 миллионов рублей. В 2011 стройка была неожиданно остановлена, люди остались без квартир и денег. В течение 5 лет пострадавшие добивались возбуждения уголовного дела. В конце 2016 года Новиков был признан обвиняемым, ведется следствие. После этого бард сразу объявил, что готов вернуть деньги. Выплаты трем пайщикам состоялись в начале этой недели. О том, будут ли они производиться и дальше, станет известно 28 января, когда представитель барда должен будет согласовать с пайщиками график выплат.

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