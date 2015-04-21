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Свердловских собак предложили чипироватьСегодня в 15:16

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Чтобы наказывать нерадивых хозяев.

Свердловские депутаты и зоозащитники предложили вживить чипы всем домашним собакам. Данная мера - способ борьбы с бездомными животными. Зачастую хозяева выбрасывают псов на улицу, а потому армия безнадзорных ежегодно увеличивается. При этом найти нерадивого владельца для наказания невозможно.

По ныне действующим правилам усыпить отловленных псов сразу нельзя. Они должны содержаться в пунктах передержки в течение полугода на тот случай, если объявится хозяин. Законодатели предлагают уменьшить этот срок до 21 дня.

"Уралинформбюро" подробно изучало ситуацию с отловом бродячих животных в материале "Бездомный собачий полк".

Сейчас на отлов и содержание беспризорных собак выделяются огромные суммы. В 2017 году муниципалитеты Свердловской области получили 105,5 миллиона рублей. В 2016 году на эти цели было выделено 101,6 миллиона, что позволило отловить более 14,3 тысячи собак. В 2015 году за 14,9 миллиона рублей отловили более 3,3 тысячи животных.

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер, наиболее остро "собачья" проблема стоит в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Нижнетагильские власти даже издали официальное постановление, запрещающее кормить гуляющих без хозяев собак.

Ранее по теме:
Бездомный собачий полк

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