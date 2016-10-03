Конкурсному управляющему прилетело по шапке.

27 января 2017 года прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о ситуации на "Сысертском АТП", где бастуют водители.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, конкурсному управляющему МУПа объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

По данным прокуроров, долги банкротящегося предприятия перед сотрудниками составляют 6,8 миллиона рублей. Руководство МУПа утверждает, что задолженность значительно меньше - порядка 3,3 миллиона. Водители, не видевшие денег с октября прошлого года, восьмой день не выходят на линию. Из-за этого жители Сысерти не могут доехать на работу в Екатеринбург.

Ранее в администрации ГО прошло совещание с участием руководства АТП и недовольных сотрудников. Было решено составить график погашения задолженности. Однако конкретный срок, когда будут перечислены все деньги, до сих пор не озвучивается.

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