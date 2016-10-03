Бастующие с Сысертского АТП "докричались" до прокурора и губернатораСегодня в 17:20
- Текст
Конкурсному управляющему прилетело по шапке.
27 января 2017 года прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о ситуации на "Сысертском АТП", где бастуют водители.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, конкурсному управляющему МУПа объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
По данным прокуроров, долги банкротящегося предприятия перед сотрудниками составляют 6,8 миллиона рублей. Руководство МУПа утверждает, что задолженность значительно меньше - порядка 3,3 миллиона. Водители, не видевшие денег с октября прошлого года, восьмой день не выходят на линию. Из-за этого жители Сысерти не могут доехать на работу в Екатеринбург.
Ранее в администрации ГО прошло совещание с участием руководства АТП и недовольных сотрудников. Было решено составить график погашения задолженности. Однако конкретный срок, когда будут перечислены все деньги, до сих пор не озвучивается.
Ранее по теме:
Сысертский занавес
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Екатеринбурге в ДТП на трассе пострадали 3 человека
Они госпитализированы.Сегодня в 19:33
На екатеринбургском Уралмаше трамвай сошел с рельсов
Движение встало.Сегодня в 19:12
В Челябинске сразятся боксеры мирового уровня
Штырков и Айвел.Сегодня в 18:34
Пермяк взял в банке кредит для взятки гаишнику
В 40 тысяч рублей.Сегодня в 18:27
Прием первоклассников в Югре начнется раньше срока
Для удобства родителей.Сегодня в 18:20
"Заложников" челябинского зверинца спасет прокуратура
Животные - в невыносимых условиях.Сегодня в 18:17
Тушить свалку под Верхней Пышмой помогут специалисты из Краснодара
Советом.Сегодня в 18:09
Уральские дети бросаются под колеса машин
Включаясь в опасную игру.Сегодня в 18:01
Екатеринбургские пенсионеры устроят "прощальный" митинг
Отправившись в последний льготный рейс.Сегодня в 17:57
В сургутской спецшколе вскрылись новые факты насилия
Над воспитанниками.Сегодня в 17:51
Екатеринбургская прокуратура проверит "косящих" под МУП похоронщиков
По жалобе мэрии.Сегодня в 17:46
6-летняя челябинка пострадала в массовом ДТП с троллейбусом
Ее госпитализировали.Сегодня в 17:44
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на Сицилию
На лето.Сегодня в 17:42
Суд разобрался со стрелявшим по такси пермяком
Он отделался штрафом.Сегодня в 17:38
Свердловские медики получили 14 карет скорой помощи
С расширенным набором оборудования.
-
25 января в 12:01
В Сысерти "накормили" бастующих водителей
Пока лишь обещаниями.23 января в 18:16
В Югре глава стройфирмы задолжал бюджету и ПФР 205 миллионов
Не говоря о долгах по зарплате.20 января в 17:17
Прокуроры выбивают для работников "Сысертского АТП" 7 миллионов рублей
Долги накопились с осени.20 января в 14:56
Забастовка отрезала Сысерть от Екатеринбурга
Водители не вышли в рейс.03 октября 2016 в 11:22
Напоминание другу о долге грозит полумиллионным штрафом
С начала 2017 года.17 мая 2016 в 11:51
Задолженность по зарплате на Среднем Урале утроилась
За год.11 мая 2016 в 11:08
Объявивших о забастовке транспортников Ирбита угомонили обещаниями
О повышении зарплат.05 мая 2016 в 16:37
Ирбит рискует остаться без общественного транспорта
Кондукторы и водители готовят забастовку.15 апреля 2016 в 11:12
От долгов не отмыться: МОАП прячется от теплоэнергетиков
Автобусников хотят оставить без ГВС.13 апреля 2016 в 17:02
Сотрудники дегтярского "Водоканала" выбивают зарплату голодовкой
Им должны около 4 миллионов.
Главные новости
- Сегодня в 16:51В Тюмени при пожаре пострадали две семьи
- Сегодня в 16:47Южноуральские ревизоры взялись за Дубровского
- Сегодня в 16:11Челябинец грозился взорвать гранату в жилом доме
- Сегодня в 14:50С россиян сняли "уголовку" за подзатыльники детям
- Сегодня в 14:23"Медведи" Носова потеряли партийные архивы
Аналитика
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.