С гриппом и ОРВИ слегли почти 35 000 свердловчан31 января в 18:33
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Из них 13 000 в Екатеринбурге.
С 23 по 29 января 2017 года грипп и простуда свалили с ног 34 800 жителей Свердловской области. Это на 6% больше, чем на предыдущей неделе. Среди взрослых эпидпорог превышен на 18%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге вирус подхватили 12 800 человек. Уровень заболеваемости в городе выше среднеобластного показателя на 7%. Эпидпорог среди взрослых екатеринбуржцев превышен на треть.
В области на карантин закрыто 4 школы и 4 детских сада.
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