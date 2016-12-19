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Группы смерти погубили 12 югорских подростков01 февраля в 14:51

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В 2016 году.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в 2016 году в округе покончили с собой 12 подростков. Суицидальную статистику усугубляют группы смерти в "Скайпе" и соцсети "ВКонтакте", где детей толкают к самоубийству.

Информацию об этом УМВД направило заместителю губернатора Всеволоду Кольцову, передает "Уралинформбюро". Органы системы профилактики в данной ситуации должны информировать детей и их родителей о существующей опасности, подчеркивают в полиции. Если есть подозрения, что ребенок состоит в группах смерти, необходимо оказать ему психологическую помощь.

Стоит напомнить, что в 2016 году главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу взяло под стражу Филиппа Будейкина, организатора групп смерти. По версии следствия, на его совести как минимум 15 скончавшихся подростков.

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