Глава ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга02 февраля в 10:52
- Текст
- Комментарии (2)
Но ее уже не остановить.
Исполняющий обязанности начальника ГИБДД Екатеринбурга Алексей Суслов категорически против новой транспортной схемы, которую должны внедрить 1 июля 2017 года.
Главный автоинспектор города настаивает на доработке документа. "Мы высказали свои претензии по выделенным полосам, по движению общественного транспорта, по сокращению дублирующих маршрутов, по нездоровой конкуренции среди перевозчиков. На сегодняшний день это очень сырая концепция. Ее необходимо дорабатывать", - пояснил Суслов в эфире радио "КП-Екатеринбург".
Транспортная реформа предполагает отмену 113 маршрутов. Вместо них будет организовано всего 62. Горожане опасаются, что выбраться с окраин в центр будет практически невозможно.
Схема вызвала шквал недовольства. Однако вице-мэр города Евгений Липович заявил, что, несмотря на все протесты населения, идею все же реализуют.
Ранее по теме:
Маршрутный пожар
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Кого не спроси, все против, но реализовать будем!!! Просто замечательноответить
Нет человека-нет проблемы. Нарвётся он.ответить
- Последние новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.