×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга02 февраля в 10:52

Но ее уже не остановить.

Исполняющий обязанности начальника ГИБДД Екатеринбурга Алексей Суслов категорически против новой транспортной схемы, которую должны внедрить 1 июля 2017 года.

Главный автоинспектор города настаивает на доработке документа. "Мы высказали свои претензии по выделенным полосам, по движению общественного транспорта, по сокращению дублирующих маршрутов, по нездоровой конкуренции среди перевозчиков. На сегодняшний день это очень сырая концепция. Ее необходимо дорабатывать", - пояснил Суслов в эфире радио "КП-Екатеринбург".

Транспортная реформа предполагает отмену 113 маршрутов. Вместо них будет организовано всего 62. Горожане опасаются, что выбраться с окраин в центр будет практически невозможно.

Схема вызвала шквал недовольства. Однако вице-мэр города Евгений Липович заявил, что, несмотря на все протесты населения, идею все же реализуют.

Ранее по теме:
Маршрутный пожар

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
возмущенный 02 февраля в 11:01

Кого не спроси, все против, но реализовать будем!!! Просто замечательно

ответить
вот такой ой 02 февраля в 12:29

Нет человека-нет проблемы. Нарвётся он.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×