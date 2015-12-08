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Погибшего в авиакатастрофе военного из Екатеринбурга похоронили под Новосибирском02 февраля в 18:06

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В селе Прокудское.

2 февраля 2017 года в Новосибирской области похоронили начальника Центра управления авиации Екатеринбурга Дениса Сотюкова, погибшего в авиакатастрофе. Как рассказал "Уралинформбюро" однокурсник погибшего Александр Пименов, Денис будет покоиться в селе Прокудское Коченевского района, откуда родом его супруга.

Денис Сотюков получил многочисленные травмы во время жесткой посадки Ил-18 в Якутии. Военнослужащего увезли в московский госпиталь, но врачи не смогли его спасти. Вчера с начальником ЦУА простились в уральской столице. Траурная церемония проходила Окружном доме офицеров. После этого тело увезли в Новосибирскую область.

Подполковник окончил Челябинское высшее военное краснознаменное училище штурманов. После этого служил в ВВС и ПВО в Новосибирске и Екатеринбурге. С 30 мая 2011 года Сотюков занимал пост начальника екатеринбургского Центра управления авиации.

Трагедия произошла 19 декабря 2016 года. Ил-18 направлялся из Екатеринбурга в Тикси. Он не долетел до места назначения около 30 километров. По предварительным данным, пилотам помешал сильный боковой ветер. На борту находились 39 человек. Все они, кроме Дениса Сотюкова, остались живы. У военнослужащего осталась жена и двое детей.

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