В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов02 февраля в 18:33
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На это ушел весь день.
Аварийно-восстановительные работы на месте схода 7 вагонов с углем в Белоярском ГО завершили в 16.20 2 февраля. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Инцидент произошел сегодня ночью возле станции "Колюткино". С путей сошел груженный углем состав, направлявшийся из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Было повреждено 100 метров полотна.
По факту случившегося региональное СУ СКР организовало проверку.
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