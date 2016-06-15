На это ушел весь день.

Аварийно-восстановительные работы на месте схода 7 вагонов с углем в Белоярском ГО завершили в 16.20 2 февраля. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел сегодня ночью возле станции "Колюткино". С путей сошел груженный углем состав, направлявшийся из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Было повреждено 100 метров полотна.

По факту случившегося региональное СУ СКР организовало проверку.

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