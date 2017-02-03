Начальник свердловского ГИБДД: Транспортная схема Екатеринбурга - утопияСегодня в 14:38
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Спасайтесь кто как может!
Предлагаемый мэрией Екатеринбурга план по реформированию системы общественного транспорта Екатеринбурга может быть опасен для горожан. Такое заявление сделал глава УГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин, сообщает "Уралинформбюро".
"Особую озабоченность вызывает то, что разработчики даже не поинтересовались состоянием аварийности на тех или иных участках улично-дорожной сети, задействованной в транспортной схеме, хотя зачастую именно ДТП становятся причиной затруднений в движении того же общественного транспорта, а соответственно, начнется и несоблюдение графика движения, как следствие – обещанные 3-7 минут ожидания общественного транспорта невозможно будет соблюсти", - отмечает Дёмин в своем заявлении.
Кроме того, глава регионального УГИБДД раскритиковал саму идею увеличения количества пересадок, отметив, что это вызовет массовый отказ пассажиров от автобусов и троллейбусов в пользу личного автотранспорта. В результате проблемы пробок в городе только усилятся.
В заключение Дёмин призвал мэрию организовать полномасштабное обсуждение проекта с привлечением специалистов.
Планы мэрии по реформированию схемы общественного транспорта будоражат Екатеринбург уже месяц. В городе прошло два митинга протеста. Горожане опасаются отмены привычных маршрутов и внедрения такой системы поездок, которая потребует бесконечных пересадок.
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