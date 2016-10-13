Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитациюСегодня в 16:02
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Он по-прежнему в вегетативном состоянии.
Екатеринбургский судебный пристав, которому на голову упала бутылка, до сих пор не пришел в себя. Его состояние медики называют вегетативным. Мужчина дышит самостоятельно, но когнитивные функции мозга угнетены. На следующей неделе решится вопрос о переводе пациента на реабилитацию в специальную клинику, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.
Пристав пострадал 5 октября 2016 года при исполнении служебных обязанностей. Мужчина прибыл к дому на улице Шварца, где в тот момент находился бизнесмен Виталий Сиволап. За последним числится долг в 80 миллионов рублей. По предварительным данным, сотрудник ФССП приходил именно к Сиволапу. Когда пристав описывал машину, на него сверху скинули бутылку. Бизнесмену предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь. Пристав перенес трепанацию черепа, но его мозг существенно пострадал.
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