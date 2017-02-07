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Екатеринбуржцев оставили с трамваямиСегодня в 09:38

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Благодаря оплате долгов перед энергетиками.

Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление перечислило АО "Екатеринбургэнергосбыт" 15 миллионов рублей в счет погашения долга за потребленные ресурсы. Кроме того, составлено соглашение о реструктуризации оставшейся задолженности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбургэнергосбыт". Таким образом, энергетики отменили заявку о полном отключении предприятия от электроэнергии.

Энергетики обещали отрезать ТТУ от электричества 6 февраля 2017 года. Сумма долга муниципального предприятия составляла более 51 миллиона рублей. Однако председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов пообещал, что волноваться горожанам нечего: вопрос будет обязательно урегулирован.

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