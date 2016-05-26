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К капремонту на Среднем Урале подключатся газовикиСегодня в 16:15

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Через год.

С 2018 года в рамках капитального ремонта многоквартирников в Свердловской области начнут обновлять газовое оборудование, сообщил "Уралинформбюро" глава министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В первый год при участии "Екатеринбурггаза" в столице Урала обновят оборудование в 10 домах. Затем нововведение коснется других муниципалитетов.

Стоит отметить, что в 2016 году на Среднем Урале отремонтировали 1984 дома из 2,5 тысячи запланированных. На эти цели было потрачено порядка 5,2 миллиарда рублей.

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