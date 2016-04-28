За транспортную реформу Екатеринбурга взялась Генпрокуратура09 февраля в 16:05
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Под сомнением сделка ЕТТУ с "Городом.Pro".
Прокуратура Свердловской области оценит законность заключения контракта на разработку новой транспортной схемы Екатеринбурга. Заказчиком проекта выступало ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление", подрядчиком – компания "Город.Pro". Сумма сделки, по имеющимся сведениям, составила 8 миллионов рублей.
С просьбой разобраться в нюансах договора в Генпрокуратуру РФ обратился депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Работать по обращению парламентария было поручено надзорному ведомству Среднего Урала.
"Я не хочу никого обвинять и тем более навешивать ярлыки. Но мне изначально бросилось в глаза, что заказчиком этой транспортной схемы была даже не администрация Екатеринбурга, а муниципальное предприятие ЕТТУ. И оно производило оплату за эту работу. ЕТТУ – это то предприятие, которое кровно заинтересовано, чтобы "перелопатить" транспортную систему. В частности, попытаться убрать своих прямых конкурентов – автобусные маршруты", - рассказал "Уралинформбюро" депутат.
По мнению собеседника агентства, возможно, реформа создавалась конкретно под ЕТТУ. Сам Альшевских заметил, что пока не готов делать окончательные выводы: "Есть компетентные органы, которые могут провести проверку и выяснить, были ли допущены нарушения".
Скандал вокруг транспортной реформы в Екатеринбурге разгорелся в январе 2017 года, когда мэрия представила информацию о готовящихся изменениях – упразднении с 1 июля 113 маршрутов и запуске вместо них 62 новых направлений. Проект также предусматривал введение повременного тарифа на поездки и большее количество пересадок.
После шквала критики со стороны общественности чиновники горадминистрации решили отложить транспортную "революцию" до 2019 года. А вице-мэр Евгений Липович, продвигавший эту реформу, ушел в отставку.
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