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За транспортную реформу Екатеринбурга взялась Генпрокуратура09 февраля в 16:05

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Под сомнением сделка ЕТТУ с "Городом.Pro".

Прокуратура Свердловской области оценит законность заключения контракта на разработку новой транспортной схемы Екатеринбурга. Заказчиком проекта выступало ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление", подрядчиком – компания "Город.Pro". Сумма сделки, по имеющимся сведениям, составила 8 миллионов рублей.

С просьбой разобраться в нюансах договора в Генпрокуратуру РФ обратился депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Работать по обращению парламентария было поручено надзорному ведомству Среднего Урала.

"Я не хочу никого обвинять и тем более навешивать ярлыки. Но мне изначально бросилось в глаза, что заказчиком этой транспортной схемы была даже не администрация Екатеринбурга, а муниципальное предприятие ЕТТУ. И оно производило оплату за эту работу. ЕТТУ – это то предприятие, которое кровно заинтересовано, чтобы "перелопатить" транспортную систему. В частности, попытаться убрать своих прямых конкурентов – автобусные маршруты", - рассказал "Уралинформбюро" депутат.

По мнению собеседника агентства, возможно, реформа создавалась конкретно под ЕТТУ. Сам Альшевских заметил, что пока не готов делать окончательные выводы: "Есть компетентные органы, которые могут провести проверку и выяснить, были ли допущены нарушения".

Скандал вокруг транспортной реформы в Екатеринбурге разгорелся в январе 2017 года, когда мэрия представила информацию о готовящихся изменениях – упразднении с 1 июля 113 маршрутов и запуске вместо них 62 новых направлений. Проект также предусматривал введение повременного тарифа на поездки и большее количество пересадок.

После шквала критики со стороны общественности чиновники горадминистрации решили отложить транспортную "революцию" до 2019 года. А вице-мэр Евгений Липович, продвигавший эту реформу, ушел в отставку.

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