7 человек попали в больницу.

Свердловское управление Роспотребнадзора установило причину заболевания клиентов екатеринбургского ресторана "Студии Суши". Всем пострадавшим поставлен диагноз "сальмонеллез".

Сальмонеллы были обнаружены в готовой продукции, у одного из поваров пробы также оказались положительные, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в заведении не соблюдались правила хранения продукции, отсутствовала маркировка, а само помещение нуждается в ремонте и уборке. Всего было нарушено более 20 пунктов санитарных норм.

Как ранее сообщалось, с 1 по 5 февраля 2017 года семь человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Шесть из них были клиентами ресторана "Студия Суши", седьмой – сотрудник службы доставки этого заведения. Все пострадавшие были госпитализированы в ГКБ № 40. Работа ресторана была временно приостановлена.

Ранее по теме:

Екатеринбуржцы слегли с отравлением после обеда в "Студии Суши"