Повар екатеринбургской "Студии Суши" заразил клиентов сальмонеллезом13 февраля в 17:46
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7 человек попали в больницу.
Свердловское управление Роспотребнадзора установило причину заболевания клиентов екатеринбургского ресторана "Студии Суши". Всем пострадавшим поставлен диагноз "сальмонеллез".
Сальмонеллы были обнаружены в готовой продукции, у одного из поваров пробы также оказались положительные, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в заведении не соблюдались правила хранения продукции, отсутствовала маркировка, а само помещение нуждается в ремонте и уборке. Всего было нарушено более 20 пунктов санитарных норм.
Как ранее сообщалось, с 1 по 5 февраля 2017 года семь человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Шесть из них были клиентами ресторана "Студия Суши", седьмой – сотрудник службы доставки этого заведения. Все пострадавшие были госпитализированы в ГКБ № 40. Работа ресторана была временно приостановлена.
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