Минстрой притормозил проект застройки.

Минстрой Свердловской области отклонил проект планировки и межевания участка на севере района ЖБИ в Екатеринбурге. Соответствующий приказ подписал министр Михаил Волков 7 февраля 2017 года, передает "Уралинформбюро".

На 54 гектарах планируется возвести жилой квартал почти на 7 тысяч жителей. Застройщиком выступает ООО "АктивСтройГрупп", которое связывают с "Обществом Малышева,73". 19 января 2017 года представители девелопера попытались "протащить" проект через публичные слушания, однако наткнулись на сопротивление жителей района и садоводов, чьи участки попали в зону застройки. На обсуждение пришли более 500 человек, 372 из них высказались против строительства квартала.

Вместе с тем результаты голосования носили рекомендательный характер, и региональный минстрой вполне мог не принимать их во внимание. Однако девелопера, который планировал выйти на площадку уже в этом году, притормозили. Проект планировки и межевания отправлен на доработку, после чего будет вновь представлен на публичных слушаниях.

Ранее по теме:

Шарташ на баррикадах