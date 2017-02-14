×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гробницу Тутанхамона "просветят" мощными радарамиСегодня в 12:01

  • Текст

В поисках Нефертити.

Археологи не прекращают попыток разгадать тайну гробницы фараона Тутанхамона.

Третье за последние два года исследование намечено на конец 2017 года. Оно будет проводиться при помощи радаров, излучение которых проникает на глубину 10 метров. Опробовать оборудование планируется до начала марта, сообщает портал Seeker.

Впервые о скрытых комнатах в гробнице Тутанхамона заговорили в 2015 году - при ее сканировании были обнаружены металлические и органические объекты между стенами. Теперь же власти Египта дали разрешение на полное и окончательное исследование усыпальницы и прилегающей территории.

Предполагается, что в тайном помещении может находится гробница царицы Нефертити, скончавшейся на 10 лет раньше фараона, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Занимательная история»

Главные новости

Аналитика

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Ученье – свет, нервы и деньги

Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×