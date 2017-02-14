В поисках Нефертити.

Археологи не прекращают попыток разгадать тайну гробницы фараона Тутанхамона.

Третье за последние два года исследование намечено на конец 2017 года. Оно будет проводиться при помощи радаров, излучение которых проникает на глубину 10 метров. Опробовать оборудование планируется до начала марта, сообщает портал Seeker.

Впервые о скрытых комнатах в гробнице Тутанхамона заговорили в 2015 году - при ее сканировании были обнаружены металлические и органические объекты между стенами. Теперь же власти Египта дали разрешение на полное и окончательное исследование усыпальницы и прилегающей территории.

Предполагается, что в тайном помещении может находится гробница царицы Нефертити, скончавшейся на 10 лет раньше фараона, передает "Уралинформбюро".