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"Бандит" Абрамовича прилетал в Пермь ради балета14 февраля в 17:59

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Самолет привез зрителей из Москвы.

Частный самолет миллиардера Романа Абрамовича, приземлившийся в Перми вечером 12 февраля и улетевший спустя несколько часов, привозил зрителей на балет.

Москвичи посетили спектакль "Лебединое озеро" в местном театре оперы и балета. Среди них были заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" МГУ, бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков, а также директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.

"Прилетал на несколько часов на балет. В следующий раз на подольше прилечу. В Перми живет и работает одна из лучших балетных трупп мира во главе с Алексеем Мирошниченко. Такого кордебалета я не видел даже в Большом", - написал Белов в социальной сети Instagram.

Стоит напомнить, что самолет "Бандит", получивший кличку за черную полосу у кабины пилотов, приземлился в половине шестого вечера. Во Внуково он отправился в первом часу ночи.

Лайнер оборудован банкетным залом на 30 человек, рабочим кабинетом и спальней. Самолет оснащен противоракетной системой и по функциональности сравним с бортом американского президента. Стоимость судна оценивают в 100 миллионов долларов.

Стоит отметить, что основателем музея "Гараж" является жена Абрамовича Дарья Жукова.

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В Перми приземлился "Бандит" Абрамовича

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