Дубль два: объявлен конкурс на реконструкцию ЕКАД за 4,7 миллиардаСегодня в 13:50
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В первый раз желающих не нашлось.
Свердловские власти не теряют надежды найти подрядчика для реконструкции 10-километрового участка ЕКАД от Семи Ключей до Большого Истока. 14 февраля 2017 года был объявлен новый конкурс, передает "Уралинформбюро".
Стоимость контракта составляет 4,76 миллиарда рублей. Деньги будут выделяться на протяжении 6 лет. До 2022 года подрядчик должен расширить дорогу с двух до четырех полос, а также обустроить разделительную полосу шириной 12,5 метра.
Далее эту дорогу собираются соединить с проектируемым участком третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа (от автодороги Екатеринбург - Полевской до трассы М5 "Урал"). На примыкании этих двух отрезков к 2021 году возведут транспортную развязку.
Первая попытка найти подрядчика провалилась. На аукцион заявилась всего одна компания, к которой возникли серьезные претензии. Конкурс признали несостоявшимся.
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