"Уральские пельмени" остались без товарного знакаСегодня в 14:16
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Нетиевский победил.
"Уральские пельмени" не смогли отсудить у экс-директора Сергея Нетиевского права на товарный знак творческого объединения. На днях арбитражный суд Москвы отклонил коллективный иск участников шоу к компании Нетиевского "Фест Хэнд Медиа", передает "Уралинформбюро".
Само название "Уральские пельмени" было придумано совместно, а его графическое воплощение создавалось "Фест Хэнд Медиа". Позже знаки были объединены и переданы компании Нетиевского.
Стоит отметить, что это не единственное дело, в котором "пельмени" проиграли бывшему руководителю. В октябре 2016 года арбитраж встал на сторону последнего в споре за директорское кресло. Члены коллектива несколько раз проводили общие собрания, на которых снимали Нетиевского с должности. Однако "виновника торжества" ни разу не позвали. В связи с этим суд несколько раз возвращал Нетиевского на пост руководителя. Впрочем, осенью тот по собственному желанию покинул должность.
Летом 2016 года судебные тяжбы затмило гораздо более трагическое событие - 10 августа в екатеринбургском отеле Angelo нашли тело директора ООО "Уральские пельмени продакшн" Алексея Лютикова. У 42-летнего мужчины отказало сердце.
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